Ardahan'da dondurucu soğuk: Ağaçlar kırağı tuttu

ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğuklar ve sis nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, Kura nehrinin yüzeyi buz tuttu.

Ardahan'da dondurucu soğuklar ve erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 17,6 dereceye kadar düştü.

Ankara'dan Ardahan'a gezmek için gelen Cemal Uludağ, soğuk hava ve sisin oluşturduğu kartpostallık manzara doyamadığını söyleyerek, "Ardahan'ı beğendim. O eski Anadolu havasını burada gördüm. Kışı da burada görüp yaşadık. İnsanları da çok güzel, sıcak kanlı, tabiatı da çok güzel." Dedi.