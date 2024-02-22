DEM Parti Göle'de belediyecilik anlayışını anlattı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, "Bizler halkın belediyeciliğini yapmaya geliyoruz. Demokratik bir anlayışla geliyoruz." dedi.

Hatimoğulları, Göle ilçesi Hapan mevkisinde partisinin seçim otobüsü üzerinde yaptığı konuşmada, Göle'nin DEM Parti belediyeciliği ile kalkınacağını söyledi.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin seçim kampanyasını başlatmak için Göle'de olduğunu belirten Hatimoğulları, "İlk durak Göle'den başlıyoruz. Tek tek ziyaretlerde bulunacağız. Bu seçim kampanyamızı en güçlü şekilde örgütleyeceğiz. Bugüne kadar Ardahan'da yönetime gelmiş ama kente hizmet etmemiş olan insanlara aynı zamanda nasıl bir yönetim, nasıl bir belediyecilik sergileyeceğimizi göstereceğiz." diye konuştu.

Ardahan'da örnek belediyecilik başlatmak istediklerini dile getiren Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bizimle demokratik halk ve kadın belediyeciliği gelecek. Arkadaşlarımız bunu Göle halkına gösterecekler. Bizler Göle'yi yönetirken yolları yapmak üzere geliyoruz. Altyapıyı yapmak üzere geliyoruz. Her mahallede taziyeevleri yapacak şekilde geliyoruz. Kadın danışma merkezleri, gençlik merkezleri, kültür merkezleri yapmaya geliyoruz. Bizler halkın belediyeciliğini yapmaya geliyoruz. Demokratik bir anlayışla geliyoruz. 30 yıllık belediyecilik birikimimizle geliyoruz. Model olacak şekilde bizler bu anlayışla geliyoruz."

Partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret eden Hatimoğulları, daha sonra ilçeden ayrıldı.