İskenderun'da yağışlı hava caddeleri göle çevirdi

- Göle dönen caddede ayağını mazgala sıkıştıran şahsı itfaiye kurtardı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü. Arabalar su içerisinde kalırken ayağını mazgala sıkıştıran bir genciyse itfaiye kurtardı.

Meteoroloji Hatay için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava Hatay'da gün içerisinde de etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. Göle dönen caddelerde araçlar mahsur kalırken bir vatandaş da ayağını su içerisinde görünmeyen mazgala sıkıştırdı. Vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yağışlı havanın gece boyunca etkili olması bekleniyor. Öte yandan deprem dolayısıyla yaklaşık 1 metre çökme meydana gelen İskenderun sahilinde her yağış sonrası benzer görüntüler yaşanıyor.