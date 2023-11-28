Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Göle kara yolu Yalnızçam mevkisinde bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada, 130 gram skunk ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü K.A. ile araçtaki B.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Göle kara yolu Yalnızçam mevkisinde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, 130 gram skunk ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü K.A. ile araçtaki B.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.