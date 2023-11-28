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Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

28 Kasım 2023 17:01 Son Güncelleme: 17:02 Abone Ol

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Göle kara yolu Yalnızçam mevkisinde bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada, 130 gram skunk ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü K.A. ile araçtaki B.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.