Turgutlu'da Sağanak Yağış Sonrası Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur suyunun taşıdığı çöpler, rögarları tıkayıp, taşkınlara neden oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri su baskınlarına karşı önlem alıp, tıkanan rögarlara müdahale etti.

1) TURGUTLU'DA SAĞANAK YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde başlayan ve öğleye doğru şiddetini arttıran kuvvetli sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler ilerlekte güçlük çekti, bazı işyerlerini su bastı.

Turgutlu'da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle İstasyonaltı Mahallesi Tren Garı Kavşağı, Fatih Sanayi Sitesi, İzmir- Ankara Asfaltı'nın yan yolları, eski Manisa yolu ile Ergenekon Mahallesi'nin belli bölümlerinde biriken yağmur suları araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Yağmurun neden olduğu sel sularıyla taşınan çöpler rögarları tıkayıp, taşkınlara nedene oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri ve itfaiye ekipleri su baskınlarına karşı önlem alıp, tıkanan rögarlara anında müdahaleye çalıştı. İşyerlerini su basan bazı esnaf, kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

SANAYİ SİTESİNDE O SOKAK YİNE SULAR ALTINDA

Kuvvetli sağanak nedeniyle Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde de su baskını yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin daha önce altyapı çalışması yaptığı Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 100. Sokak'ta ve İzmir - Ankara Asfaltı üzerinde yağış sonrası yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Sokak esnafı, çalışma yapılmasına rağmen her yağmurda aynı görüntülerle karşılaşmaktan bıktıklarını söyleyerek yetkililere tepki gösterdi. Esnaf, su baskının yaşandığı sokakta suları, kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Esnaf Ramazan Akgün, "Sokak göle döndü. Dükkanlarımızı su bastı. MASKİ sonra geldi" diyerek, tepkisini dile getirdi.