Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Vaşak ve Yavruları Kar Üzerinde Yiyecek Ararken Görüntülendi
Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında, kar örtüsü üzerinde yiyecek arayan nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ile iki yavrusu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ile iki yavrusu, Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında, kar örtüsü üzerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gürhan Çopur, Göle ilçesi kırsalında ailesiyle gezinti yaptığı sırada vaşak ile iki yavrusuna rastladı.
Çopur, kar örtüsü üzerinde yiyecek arayan vaşak ailesini, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Gürhan Çopur, gezinti sırasında vaşaklarla karşılaştığını belirterek, "Ardahan kırsalında ailemle doğa gezintisi yaparken, bir anne ile iki yavru vaşağa rastladım. Bu anları kameraya kaydettim." dedi.