Ardahan'da Soğuk Hava Etkisini Artırıyor

?Kar yağışının durduğu Ardahan'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırına altına düşüyor. Göle ilçesinde hava sıcaklığı, gece saatlerinde eksi 18,4 olarak ölçüldü. Ardahan'ın en soğuk ilçesi Göle'den doğan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçip, Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Nehri etrafında da kırağı oluştu. 1900 metre rakımı ile 'Türkiye'nin çatısı' olan Ardahan'ın kent merkezinde de termometreler eksi 10,9'u gösterdi. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, araç camları dondu. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; gece saatlerinde Ardahan ve ilçelerinde gerçekleşen en düşük sıcaklıkları şöyle:

"Ardahan eksi 10,9, Damal eksi 9,2, Göle eksi 18,4, Hanak eksi 9,9, Posof eksi 3,7, Çıldır eksi 5,9."