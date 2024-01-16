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Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu

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Ardahan'ın Göle ilçesi, eksi 28,4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. Diğer ilçelerde de düşük sıcaklıklar ölçüldü.

ARDAHAN'ın 2 bin 30 rakımlı Göle ilçesi dün gece eksi 28,4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Kar yağışının etkisini yitirdiği 1900 rakımlı Ardahan'da, soğuk hava baş gösterdi. Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı, eksi 21,1 derece olarak ölçüldü. 2 bin 30 rakımlı Göle ilçesinde de termometreler, eksi 28,4 dereceyi gösterdi. Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. İlçede araç aküleri donarken, aç kalan kurtlar mahallelere indi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer ilçelerde ise en düşük sıcaklıklar Damal'da eksi 18,1, Hanak'ta eksi 12,9, Posof'ta eksi 12,1, Çıldır'da ise eksi 12,2 olarak ölçüldü.Bölge illerde ise en düşük sıcaklıklar şöyleAğrı eksi 6,8, Erzincan eksi 0,1, Erzurum eksi 10,9, Iğdır eksi 3,5, Kars eksi 12,3, Muş eksi 0,.9. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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