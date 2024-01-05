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Ardahan'ın Göle ilçesinde minibüs şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı

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Göle ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göle ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Göle ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ardahan Göle Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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