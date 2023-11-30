Pendik'te Kanalizasyon Borusu Patladı, Ankara Caddesi Göle Döndü

Pendik'te kanalizasyon borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı. Ankara Caddesi göle döndü, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Pendik'te gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) ait ana kanalizasyon borusu patladı. Caddede yaşanan patlamadan dolayı kısa sürede Velibaba Mahallesinde su baskınları yaşandı. Ankara Caddesi ve caddeye bağlanan sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL