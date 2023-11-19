Sel sularından kurtarılan serçe Adıyaman'da hayata döndü

Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu göle dönen yolda çırpınan serçe, İHA muhabiri tarafından kurtarıldı ve doğaya bırakıldı.

Yağışların etkili olduğu Adıyaman'da, sel sularından dolayı göle dönen yolda su içerisinde çırpınan serçe, habere giden İHA muhabiri tarafından kurtarıldı.

Yaklaşık iki gündür etkili olan şiddetli yağışlardan dolayı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan yol, sel sularından dolayı göle döndü. O esnada habere giden İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir, suda bir serçenin çırpındığını gördü. Göle dönen yolda araçtan inen Muhabir Cihan Kizir, suda çırpınan ve ölmek üzere olan serçeyi sudan çıkarttı. Serçe, araç klimasıyla kurutulmaya çalışıldı. Sırılsıklam olan ve soğuktan titreyen serçe, kurutulup kendine geldikten sonra doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN