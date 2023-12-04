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Bodrum'da Sağanak; Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

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1) BODRUM'DA SAĞANAK; CADDELER GÖLE DÖNDÜMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

1) BODRUM'DA SAĞANAK; CADDELER GÖLE DÖNDÜ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Kıbrıs Şehitleri Caddesi bir süre trafiğe kapanırken, araç sürücüleri akaryakıt istasyonuna sığındı. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi.

Sağanağın ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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