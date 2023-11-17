Nemrut Krater Gölü Kar Yağışıyla Güzelleşti

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, yağan kar yağışıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Göle giden doğaseverler, beyaz ve mavinin birleştiği manzara önünde hatıra fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştirdi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, yağan kar yağışı ile birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Bitlis merkezde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere de kar yağdı. Tatvan'daki dünyanın 2'nci,Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün çevresinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Göle giden doğaseverler, beyaz ve mavinin birleştiği manzara önünde hatıra fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştirdi. (DHA)