Anne tartıştığı kızını boğarak öldürdü, itiraf edip teslim oldu

Anne tartıştığı kızını boğarak öldürdü, itiraf edip teslim oldu "Kızımı öldürdüm" diyerek polislere teslim oldu: Anne, eşi ve oğluyla gözaltında İzmir'in Buca ilçesinde, polislere giderek kızını öldürdüğünü itiraf eden anne, eşi ve oğluyla beraber gözaltına alındı.