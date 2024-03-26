İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zehir Taciri Tutuklandı

İzmir Buca'da, polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapmış oldukları geniş kapsamlı çalışmalarda, B.G. ve E.B. isimli şahıslardan 22 meşe folyo, 39 meşe kilitli poşet içerisinde, ayrıca 1 poşet içerisinde olmak üzere satışa hazır halde 66 gram ağırlığında 62 meşe metamfetamin maddesi ve çalışır vaziyete bir hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR