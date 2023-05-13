Buca Belediyesi, trafik kazasında hayatını kaybeden anneleri andı

Buca Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesine giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Yaylacıklı 24 anneyi andı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "O güzel annelerimizin anısı hala kalplerimizde" dedi.

Anneler Günü gezisi için 6 yıl önce Buca'nın Yaylacık Mahallesi'nden Muğla'nın Marmaris ilçesine giderken geçirdikleri kazasında yaşamlarını yitiren 24 anne için anma programı düzenlendi. Yaylacık Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda düzenlenen programa, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, yaşamını yitiren annelerin yakınları ve Bucalılar katıldı. Saygı duruşunun ardından, yitirilen annelerin anısının yaşatıldığı anıta karanfil bırakıldı.

"ANILARI KALBİMİZDE"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bazı acılarda söylenecek sözler de tükeniyor. Maalesef bu da böyle bir acı. Ailelerimize sabır diliyorum. Bucalılar olarak, annelerimizi hiç unutmayacağız. O güzel annelerimizin anısı hala kalplerimizde. Çünkü onlar, tüm Buca'nın anneleri oldular. Işıklar içerisinde uyusunlar" diye konuştu.