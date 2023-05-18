Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmir'de silah kaçakçılarının evinde 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de silah kaçakçılarının evinde 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Buca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin evine operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, çok sayıda ruhsatsız tabancanın yanı sıra 13 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin evine operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, çok sayıda ruhsatsız tabancanın yanı sıra 13 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti. M.Y. ve M.Ç. olarak kimlikleri belirlenen şüphelilerin evine operasyon gerçekleştiren ekipler, 37 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler ve 13 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Buca 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title