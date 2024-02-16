İzmir'de Polislerden Doğum Günü Sürprizi

İzmir'de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçedeki küçük bir çocuğa doğum günü sürprizi yaptı. Polis abla ve ağabeylerinden pasta ve hediye alan çocuk, mutluluk dolu anlar yaşadı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan Polat adlı bir çocuğun annesinin ricası üzerine çocuğa doğum günü sürprizi hazırladı. Polat'ın yaşadığı eve ellerinde pasta ve oyuncakla giden polis ekipleri, Polat'a mum üfletti. Karşısında polis abla ve ağabeylerini gören Küçük Polat, şaşkınlık ve mutluluk dolu anlar yaşadı. Polisin getirdiği pastadaki mumu üfleyen Polat, yeni yaşına polis ekipleriyle birlikte girdi.

Buca polisi, aldığı oyuncağı Polat'a hediye ederken, çocuğun ailesi de polise teşekkür etti. - İZMİR