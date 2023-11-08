İzmir'de savrulan otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Güncel Haberler
İzmir'in Buca ilçesinde bir kadının yaralandığı kazaya karışan iki otomobil sürücüsünden 1'i tutuklandı.
İzmir'in Buca ilçesinde bir kadının yaralandığı kazaya karışan iki otomobil sürücüsünden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Z.G. (50) idaresindeki 10 AGJ 827 plakalı otomobil, Kıbrıs Caddesi'nde B.Ö. yönetimindeki 35 NIR 63 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sırasında yolda yaya olarak ilerleyen Ebru Uzun (35) çarpışmanın etkisiyle savrulan 10 AGJ 827 plakalı otomobil ile kaldırım arasında sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Uzun, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadın,müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Sürücülerin alkollü olduğu iddia edildi.
Kazaya karışan sürücüler Z.G. ve B.Ö. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen sürücülerden Z.G'nin 1,83, B.Ö'nün ise 2,63 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza güvenlik kamerasında
Kıbrıs Caddesi'nde 01.30 sıralarında meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, Ebru Uzun'un yolda yürüdüğü sırada otomobillerin çarpıştığı, Uzun'un savrulan otomobil ile kaldırım arasında sıkışması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.