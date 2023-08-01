Buca'da Aşure Dualarla Karıldı

Buca'da gerçekleştirilen aşure ikramı, dualar eşliğinde yapıldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, aşurenin bereket ve şifa olduğunu belirterek konuşma yaptı.

Buca'da kardeşlik ve bereketin simgesi aşure dualar eşliğinde karıldı. Buca Cemevi'nde gerçekleştirilen ikrama vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, burada bir konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Aşuremiz bedenimize şifa, soframıza bereket, derdimize derman, hepimize helal olsun. Allah lokmamızı kabul etsin, Hızır yoldaşımız olsun" diye konuştu.

Buca'da, Muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure ikramı, yurttaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Buca Cemevi'ndeki etkinliğe İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Buca Kaymakamı Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi Başkanı Hüseyin Gökçe, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Aşure dağıtımının ardından sanatçı Vedat Gündoğdu sahne alarak deyişler söyledi.

BAŞKAN KILIÇ KONUŞMA YAPTI

Yüzlerce Bucalıyı buluşturan ikramda, aşure kazanları protokolün katılımıyla dualar eşliğinde karıldı. İkram öncesi bir konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kerbela Olayı'nın hala dinmeyen bir acı olduğunu vurgulayarak, "Hz. İmam Hüseyin'in ve arkadaşlarının Kerbela çöllerinde katledilmesi, İslam tarihinin en hazin sayfalarından biridir. Bu acı yanan yüreklerin acısıdır. Ama aynı zamanda Yezitlerin zulmüne boyun eğmemenin onurudur" diye konuştu.

Alevi Bektaşi kültürünün, yaşanan tüm acılara rağmen barışı, kardeşliği ve sevgiyi esas aldığını söyleyen Başkan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hacı Bektaş-ı Veli, insan olmanın erdemini "Eline, beline, diline sahip ol" sözleriyle anlatırken aslında dünyada huzur içinde yaşayabilmenin en önemli gereklerini de dile getirmiştir. Tarih boyunca halkın değerlerini birbirine yabancılaştırmaya çalışanlara, onların arasında ait oldukları kimliklerden dolayı fitne sokmaya çalışanlara en güzel cevabı yine halkımız vermiştir. O yüzden bütün bunlara karşı "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Zulme karşı her koşulda direnmek Kerbela'dan devraldığımız gelenektir"