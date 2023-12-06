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İzmir'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

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Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı uyardı ve KADES uygulamasını tanıttı.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri vatandaşları hem dolandırıcılara ve hırsızlıklara karşı uyardı hem de 'kadın acil destek sistemi (KADES)' uygulaması projeleri kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Buca'nın çeşitli noktalarında; vatandaşlara, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtırken aynı zamanda hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik ve benzeri asayiş konularıyla ilgili de bilgilendirme yaptı. Birçok vatandaşla görüşme sağlayan polis ekipleri, çevredeki vatandaşlara 'KADES, dolandırıcılık, otodan ve evden hırsızlık, yankesicilik ve benzeri asayiş' konuları ile ilgili broşür dağıttı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık İzmir KADES Dolandırıcılık Güvenlik Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

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