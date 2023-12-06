İzmir'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri vatandaşları hem dolandırıcılara ve hırsızlıklara karşı uyardı hem de 'kadın acil destek sistemi (KADES)' uygulaması projeleri kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Buca'nın çeşitli noktalarında; vatandaşlara, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtırken aynı zamanda hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik ve benzeri asayiş konularıyla ilgili de bilgilendirme yaptı. Birçok vatandaşla görüşme sağlayan polis ekipleri, çevredeki vatandaşlara 'KADES, dolandırıcılık, otodan ve evden hırsızlık, yankesicilik ve benzeri asayiş' konuları ile ilgili broşür dağıttı. - İZMİR