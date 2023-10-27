Polis, İzmir'de pazar yerlerine ve sokaklara gece denetimi gerçekleştirdi

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri, gürültü ihbarlarının sıklıkla geldiği pazaryerlerinde ve sokaklarda şok denetim gerçekleştirdi. Polis, yağmurlu havaya rağmen sokaklarda huzur ve güveni sürdürmek için çalışmalarını sürdürdü.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri, gürültü ihbarlarının sıklıkla geldiği pazaryerlerinde ve sokaklarda şok denetim gerçekleştirdi. Polis, yağmurlu havaya rağmen sokaklarda huzur ve güveni sürdürmek için çalışmalarını sürdürdü.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede asayiş uygulamalarını sürdürürken, vatandaşlardan gelen talepler yönünde özellikle kapalı pazar yerleri ve sokaklarda gürültü ihbarlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, yağmurlu havaya da aldırış etmeden dün akşam ve gece saatlerinde yol uygulamaları ve denetimlerini sürdürdü. İlçedeki önemli noktalar ve kavşaklarda araçları ve araç içerisindeki vatandaşları inceleyen ekipler, yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarıyla hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelileri tek tek yakalarken, sokak uygulamalarında da üzerlerinde ya da araçlarında suç unsuru bulunanlara yasal işlemlerini gerçekleştiriyor.

Kapalı pazaryerlerine gürültü denetimi

Öte yandan Buca polisi, akşam saatlerinde araçlarıyla kapalı pazaryerlerine gelip, yüksek sesle müzik açarak çevredeki vatandaşları rahatsız etmeleri üzerine özel denetim gerçekleştirdi. Evka 1 Pazaryeri'ne gelen polis, gürültü yapanları uyarırken şüphelendiği araç ve kişileri de kontrol etti. Gürültü yapan ve çevreye rahatsızlık veren araç sahipleri ve yolcular uyarılarak bölgeden men edildi.

İlçede suçu önlemeye ve suçluları yakalamaya yönelik uygulamaların, her gün süreceği de öğrenildi. - İZMİR