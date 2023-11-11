İzmir'de polis vatandaşları bilgilendiriyor

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlarla çarşı ve pazarlarda bir araya gelerek, özellikle dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Kadınlarla da bir araya gelen polis, KADES uygulaması hakkında vatandaşları bilinçlendirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlarla çarşı ve pazarlarda bir araya gelerek, özellikle dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Kadınlarla da bir araya gelen polis, KADES uygulaması hakkında vatandaşları bilinçlendirdi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra sosyal bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürüyor. Polisin varlığının vatandaşlara daha da hissettirme alanında görünür olması amacıyla faaliyet yürüten ekipler, ilçenin işlek noktaları olan çarşı ve pazarlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı, otodan hırsızlık, evden hırsızlık ve yankesicilik gibi olaylara önlem olmak amacıyla vatandaşları bilinçlendiren polis, el broşürleri dağıttı.

KADES'e büyük önem

Öte yandan özellikle kadına şiddet olaylarına karşı hızlı müdahale amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Kadın Acil Destek Sistemi (KADES) mobil programının önemini de vatandaşa aktarmayı sürdüren Buca polisi, kadınlara el broşürü dağıttı.

Bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de ara verilmeksizin süreceği bildirildi. - İZMİR