Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve CHP Balkan Masası kurucusu mimar Görkem Duman, Buca Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu CHP Buca İlçe Başkanlığı'na yaptı.

Görkem Duman, Buca Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve CHP Balkan Masası kurucusu mimar Görkem Duman, yerel seçimlerde Buca Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu CHP Buca İlçe Başkanlığı'na yaptı.

İl başkan yardımcılığı görevindeyken, aynı zamanda CHP Balkan Masası'nın kurucuları arasında yer alan mimar Görkem Duman, dün akşam saatlerinde adaylık başvurusunu yaptı. Buca İlçe Başkanlığı'na adaylık dosyasını teslim ederek aday adayı olan Duman'ın ilerleyen günlerde açıklama yapması bekleniyor.