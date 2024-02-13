İzmir Buca'da Huzur Uygulamalarında 204 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli yakalanırken, değişik suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 85'i tutuklandı. Ayrıca ilçede gerçekleştirilen bir operasyonda da, 'Bixi' olarak bilinen otomatik tüfek ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 - 10 Şubat tarihleri arasında ilçe genelinde gerçekleştirdiği huzur uygulamalarını sürdürüyor. Uygulamalarda 61 bin 509 vatandaş, 2 bin 567 araç ve 2 bin 222 motosikletin sorgusu gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Huzur uygulamalarında çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 12, uyuşturucu madde kullanan 125 şüpheli gözaltına alındı.

Bixi ele geçirildi

Öte yandan, ilçe genelinde gerçekleştirilen 21 farklı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah yakalanırken, 'Bixi' olarak bilinen otomatik tüfek de polis ekipleri tarafından ele geçirildi. - İZMİR