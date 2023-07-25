İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, esrar, tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.