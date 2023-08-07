İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Silah Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evine yapılan baskında, çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evine baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı Narko-Alan ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere ilçede göz açtırmıyor. Uyuşturucu ile mücadele için özel olarak çalışma uygulayan ekipler, H.K. ve K.U. adlı şüphelinin adresinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptıklarını belirleyerek harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada; 172,26 gram metamfetamin, 29,4 gram kokain, 60 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve silahlara ait fişek ile kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve K.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR