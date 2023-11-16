İzmir'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri vatandaşları hem dolandırıcılara karşı uyardı hem de 'kadına el kalkamaz ve KADES' uygulaması projeleri kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri vatandaşları hem dolandırıcılara karşı uyardı hem de 'kadına el kalkamaz ve KADES' uygulaması projeleri kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün öğlen saatlerinde Buca pazaryerinde vatandaşlara, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtırken aynı zamanda kurulan stantta 'kadına el kalkamaz ve dolandırıcılık konularıyla ilgili de bilgilendirme yaptı. Yaklaşık 390 vatandaşla görüşme sağlayan polis ekipleri, Pazar yeri ziyaretçilerine 'kadına el kalkamaz ve dolandırıcılık' ile ilgili broşür dağıttı.

9 Ekim'den itibaren halkın yoğun olduğu yerlerde toplam 23 standın kurulduğu belirtilirken 8 bin 650 vatandaşa da ulaşıldığı aktarıldı. - İZMİR