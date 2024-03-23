İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, Narko Alan polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı motosikletinin de çalıntı olduğu anlaşılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda şüphe üzerine motosikletle yoldan geçen H.G.'yi durdurdu. Yapılan aramada ise, satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin maddeleri ve yeşil reçeteye tabi 112 sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan sorgusu yapılan H.G.'nin motosikletinin de çalıntı motosiklet olarak arandığı ortaya çıkarken şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR