İzmir Buca'da Huzur Uygulamaları: 126 Aranan Şahıs Yakalandı, 47 Şüpheli Tutuklandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamaları sonucunda bir haftada 126 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 47 şüpheli tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında da 7 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaparken, 51 şüpheli uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamaları kapsamında, bir haftada 126 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 47 şüpheli tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamaları vatandaşlara güven vermeyi sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 26 bin 252 kişi sorgulanırken, aranan 126 şahıs yakalandı. Çeşitli suçlardan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 47 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan uyuşturucu ile mücadele kapsamında da uygulamalarını sürdüren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli ile uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 51 şüpheliyi de yakaladı. İlçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. - İZMİR