İzmir'de okul önlerinde denetim: 102 kişiye cezai işlem uygulandı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri, 76 okulun çevresinde denetim uyguladı. Okul önünde ve çevresinde ilgisi olmayan 102 kişiye cezai işlem uygulandı.

İzmir'in Buca ilçesinde okul önlerinde sıkı denetim uygulayan polis ekipleri, 76 okulun çevresinde uygulama yaptı. Okul önünde ve çevresinde ilgisi olmayan 102 kişiye cezai işlem uygulandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük hazırlanan uygulama planları çerçevesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler, 6-10 Kasım tarihleri arasında 76 okul ve çevresinde uygulama gerçekleştirirken, okul çevrelerinde bulunan 92 umuma açık yer ve parkta da kontrollerde bulundu. Çalışmalar çerçevesinde, okul önünde ve çevrelerinde ilgisi olmayan ve öğrenciler için risk oluşturabileceği değerlendirilen 102 kişiye cezai yaptırım uygulanırken, bu kişiler bölgeden uzaklaştırıldı.

2023-2024 eğitim-öğretim dönemi boyunca; geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, ilköğretim çağındaki çocuklar, ortaöğretim ve üniversite çağındaki gençlerin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesinin amaçlandığı bildirildi. - İZMİR