İzmir'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri vatandaşları hem dolandırıcılara ve hırsızlara karşı uyardı hem de 'kadın acil destek sistemi (KADES)' uygulaması projeleri kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Buca'nın çeşitli noktalarında, vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtırken aynı zamanda internet ve telefon dolandırıcılığı, otodan hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik ve benzeri asayiş konularıyla ilgili de bilgilendirme yaptı. Birçok vatandaşla görüşme sağlayan polis ekipleri, çevredeki vatandaşlara 'KADES, dolandırıcılık, otodan ve evden hırsızlık, yankesicilik ve benzeri asayiş' konuları ile ilgili 4 bin 500 broşür dağıttı. - İZMİR