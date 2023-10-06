HDP İzmir İl Eş Başkanları ve Buca İlçe Eş Başkanı Terör Örgütü Üyeliği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları iddiasıyla HDP İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ile Berna Çelik ve HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

İZMİR'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ile Berna Çelik ve HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon yaptı. HDP İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ile Berna Çelik ve HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk, evlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulamak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.