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İzmir'de 660 gram eroin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Tim ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 660 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, yarım kilodan fazla eroin ve hassas terazi ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Tim ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyonda 660 gram eroin ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticaretinden' çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İzmir Buca İzmir Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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