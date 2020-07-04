Ankara'da zincirleme kaza 4 sürücü birden yaralandı
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Ankara'da zincirleme kaza 4 sürücü birden yaralandı

Başkentte, Ayaş yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 4 sürücü yaralandı, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da zincirleme kaza 4 sürücü birden yaralandı
04.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:10

Başkentte, Ayaş yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 4 sürücü yaralandı, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ankara Ayaş yolu üzerinde yaşandı. Kazada sürücü Doğukan K. idaresindeki 34 HK 2524 plakalı araç Ayaş Yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halindeydi, o esnada ilerisinde seyreden Nadire Ş.'nin kontrolünde bulunan 06 BTZ 885 plakalı araç yavaşlayıp ışıklarda durdu. Edinilen bilgilere göre; fren mesafesini ayarlayamayan Doğukan K. araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 06 BTZ 885 plakalı araç, Turan Y.'nin idaresindeki 06 BSK 157 ve Feride Saliha K.'nin direksiyonunda bulunduğu 06 FZ 9437 plakalı araca çarptı. Zincirleme kazada 4 sürücü hafif şekilde yaralandı. Araçlarda ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Ayaş yolu üzerinde trafik bir süre yavaşladı. Trafik polisleri kazanın bulunduğu bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Oluşan yoğun trafik kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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