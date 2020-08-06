Ahlat'ta koronavirüs denetimi İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde denetim yapıldı.

İlçede 55 kişiden oluşan Salgın Denetim Merkezi ekibi, 10 grup halinde tüm yaşam alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıyor.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın da katıldığı denetimlerde, Kovid-19 salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

Denetlenen iş yerlerinde vatandaşlar, bilgilendirilerek özellikle hayati önem taşıyan maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu.

Kaymakam Erat, gazetecilere, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA