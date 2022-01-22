AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla,... - Haberler
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AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla,...

AFAD:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." - ANKARA

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Balıkesir, AFAD, 3. Sayfa, Haber

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