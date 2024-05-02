Balıkesir'de yapılan denetimlerde 33 şahıs yakalandı

Balıkesir'de emniyet güçleri tarafından yapılan şüpheli şahıs ve araçlara yönelik denetimlerde arama kaydı bulunan 33 şahıs yakalandı. Denetimde ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz bir haftada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 6 bin 115 şahıs sorgulanırken, 33 aranan şahıs yakalandı. Yapılan denetimlerde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek, 2 kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 3 adet pompalı tüfek ve 3 adet kartuş, 29 bıçak, 4 bin 580 adet dolu makaron, 140 adet sentetik ecza maddesi, 6,75 gram metamfetamin maddesi, 3,43 gram esrar maddesi ele geçirildi. - BALIKESİR