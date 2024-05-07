Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 545 Kök Hint Keneviri ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 545 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda; 545 kök Hint keneviri ile ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi, H.M. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli soruşturmasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne götürülen H.M., yapılan yargılanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR