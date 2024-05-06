Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de narkotik ekipleri bir araca yönelik gerçekleştirdiği operasyondan uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün il merkezinde bir araca yönelik yapılan operasyonda düzenlendi. Yapılan operasyonda araçtan 5 bin 544 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR