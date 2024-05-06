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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de narkotik ekipleri bir araca yönelik gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin 544 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Balıkesir'de narkotik ekipleri bir araca yönelik gerçekleştirdiği operasyondan uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün il merkezinde bir araca yönelik yapılan operasyonda düzenlendi. Yapılan operasyonda araçtan 5 bin 544 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Narkotik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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