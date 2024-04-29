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Ayvalık'ta 19 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki üçü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalana düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkilerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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