13 yıl 52 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 52 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.D. Asayiş ekiplerinin takibi ve çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Manavgat Asliye Ceza İlamat Masa tarafından elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle Hırsızlık suçundan 10 yıl 52 ay 15 gün, Tavşanlı İlamat Masası tarafından Dolandırıcılık suçundan 2 yıl ve Bergama 3. Asliye Mahkemesi tarafından Dolandırıcılık suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 13 yıl 55 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası bulunan N.D.yakalandı. Ayrıca N.D'nin güveni kötüye kullanma, hırsızlık gibi suçlardan 16 adet ifadeye yönelik arama olmak üzere 22 adet aranma kaydının olduğu öğrenildi.