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Balıkesir'de Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mustafa Dağ (42) idaresindeki 10 UF 635 plakalı otomobil, Balıkesir-Bigadiç kara yolu Paşaköy Mahallesi mevkisinde Z.A.E. (25) yönetimindeki 35 ARL 888 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile A.B, N.K, İ.B. ve A.A.S. yaralandı.

Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Dağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Altıeylül Balıkesir Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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