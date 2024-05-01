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Edremit'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları düzenlendi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü ve miting düzenlendi. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanı ve binlerce işçi katıldı. Programda işçilerin hak ve talepleri konuşuldu ve yerel sanatçılar konser verdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü ve miting düzenlendi.

Vergi Dairesi önünden başlayan yürüyüşe katılan sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, Baraj Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'ndan devam ederek Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda toplandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da belediye personeliyle hizmet binası önünde bir araya gelerek kutlamalara katıldı.

Meydandaki programda DİSK Genel-İş Baştemsilcisi Ceyda Uzunkaya ile Birleşik Kamu İş'e bağlı Eğitim İş Başkanı Zeki Tiryaki, işçilerin hak ve talepleri hakkında konuşma yaptı.

Daha sonra yerel sanatçılardan oluşan Çağdaş Türkü Grubu konser verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programına binlerce işçi, sendika temsilcileri, STK ve siyasi partiler katıldı.

Ertaş, yaptığı açıklamada, emekçilerin yanında olduklarını belirterek, işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Edremit 1 Mayıs Sendika Güncel Haberler

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