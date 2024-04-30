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Edremit'te yapılan asayiş ve narkotik uygulamasında 8 şüpheli yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş, huzur ve narkotik uygulamasında aranan 8 şüpheli gözaltına alındı. Uygulama sonucunda bir ruhsatsız tabanca ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş, huzur ve narkotik uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok asayiş, narkotik ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 23 ekip, 6 Çevik Kuvvet timi ile 75 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 219 personel ile gerçekleştirildi. Uygulamada bin 114 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 mermi, 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, 21 umuma açık iş yeri ile 56 araç denetlendi. 16 araç sürücüsüne toplam 101 bin 701 lira para cezası kesildi, 3 araç da trafikten men edildi. Bir işletmeye kapalı alanda tütün ürünü kullandırmaktan idari ceza uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Narkotik Edremit 3.Sayfa Güncel Haberler

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