Balıkesir'de İşten Çıkarılan İşçiler İçin Eylem

Balıkesir'de, Öz İplik-İş Sendikası üyeleri, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasındaki 4 arkadaşlarının işten çıkarılmasını protesto etti.

Öz İplik-İş Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan ve sendika üyeleri, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında işten çıkartılan 4 arkadaşlarının geri alınması için eyleme başladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Erkan, fabrikada çalışan işçilerin başka bir sendikadan ayrılıp Öz İplik-İş Sendikasına geçiş yaptığını söyledi.

Fabrika yöneticilerinin de bu sebeple 4 kişiyi işten çıkardığını öne süren Erkan, "Biz de çıkartılan işçi arkadaşlarımıza destek olmak için hep birlikte arkadaşlarımızın yanındayız. Bizim amacımız, iş yerindeki iş huzurunu bozmak değil. İşçi arkadaşlarımız kendi sendikalarını özgürce seçebilir, bu durumun anlayışla karşılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Erkan, eylemlerinin arkadaşlarının işe geri alınana dek sürdüreceklerini sözlerine ekledi.