Balıkesir'de Sahte İnternet Sitesi Kurarak Dolandırıcılık Yapan Çete Yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahte internet sitesi kuran çete üyeleri, oto yedek parçası almak ve villa kiralamak isteyen vatandaşları 300 bin lira dolandırdı.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin sahte internet sitesi üzerinden oto yedek parça satışı ve villa kiralama vaadiyle kapora isteyerek 40 vatandaşı yaklaşık 300 bin lira dolandırdığını tespit etti. Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık olayına 4 şüphelinin karıştığı belirlendi. Olaya karışan şüphelilerden 1'inin ise dolandırıcılık suçundan halen cezaevinde bulunduğu belirtildi. 12 ekip ve toplam 35 personelin katılımıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Bursa'da 1, İstanbul'da 1 ve Gaziantep'te 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet flash bellek, 4 adet akıllı telefon, 4 adet sim kart ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait bir lüks otomobile 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde tedbir kararı uygulandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkartıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR