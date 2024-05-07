Balıkesir'de Sürücülere Bilgilendirme Uygulaması Yapıldı

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ve Balıkesir Otomobil Sporları Derneği ile birlikte sürücülere bilgilendirme uygulaması yapıldı. Uygulamada sürücülere emniyet kemeri, aşırı hız ve yorgun araç kullanılmaması uyarısı yapıldı.

Balıkesir'de sürücülere yönelik olarak yapılan müşterek sürücü bilgilendirme faaliyetleri dahilinde 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında " Yol Kullanıcılarına Yönelik" Karayolu Trafik Haftası Kapsamında akşam saat 21 ila 22 saatleri arasında Balıkesir il merkezi İstasyon Meydanında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Balıkesir Otomobil Sporları Derneğiyle (BOSDER) birlikte 220 Araç, Sürücü ve Yolcularına; Emniyet kemeri kullanımı, Yorgun araç kullanmaması ve Aşırı hız yapılmaması konusunda bilgilendirilme çalışması yapıldı. Uygulama da ekipler Genel Trafik Kuralı konuları hakkında bilgilendirici broşür dağıtımı ile çocuklara yönelik trafik kurallarını öğretici hediye dağıtımı yapıldı. - BALIKESİR