Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şahıs ise gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün Balıkesir merkezde bulunan uygulama noktasında durdurulan bir araca yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan incelemelerde çeşitli bölmelere gizlenmiş şekilde 222 gram sentetik kannabinoid, 30 gram metamfetamin, 30 adet ecstacy hap, 1,87 gram kokain, bir uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bir uyuşturucu madde öğütücü aparat ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 şüpheli gözaltına alınarak gerekli tahkikata başlandı. - BALIKESİR