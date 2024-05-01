Ayvalık'ta motor arızası yaşayan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken motorları arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye kurtarma çalışması için ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-4510 tarafından motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR